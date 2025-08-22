LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 92-Jähriger wurde heute Morgen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er wollte mit seinem motorisierten Krankenfahrstuhl von einem Radweg auf die B 88 auffahren. Dabei übersah er offenbar einen Renault-Fahrer, der sich auf der B 88 in Fahrtrichtung Crawinkel-Ohrdruf befand. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 78-Jährigen. Der 92-Jährige kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr