Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung - Korrektur

Gotha (ots)

Bei der festgestellten Sachbeschädigung eines Parteibüros handelt es sich um einen bereits per Pressemeldung veröffentlichten Sachverhalt. In der Zeit zwischen dem 19. Februar 2025, zwischen 11.00 und 17.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere Unbekannte eine Fensterscheibe eines Parteibüros in der Lucas-Cranach-Straße. Der oder die Unbekannten zerkratzten die Fensterscheiben des Büros. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha nachwievor unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0045244/2025) entgegen.(ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

