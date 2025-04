POL-MK: Einbrecher erfolglos

Menden (ots) - Am Wochenende wurden drei Fahrräder gestohlen. Diebe waren in der Nacht auf Sonntag zwischen 2-3 Uhr am Hellenkamp aktiv und öffneten eine Garage, ein Fahrrad wurde erbeutet. In der gleichen Nacht wurde zwischen 20-7.45 Uhr eine Garage am Schattweg gewaltsam geöffnet, auch hier fehlt nun ein Fahrrad. In der Nacht auf Montag wurde zudem das Vorhängeschloss eines E-Bikes am Anemonenweg geknackt, hier auch hier sucht die Polizei Zeugen. Außerdem: Zwischen ...

