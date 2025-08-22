PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Ilmenau (ots)

Ein 45-jähriger Fahrradfahrer befuhr heute Mittag die Weimarer Straße in Richtung Stadtzentrum. Als der Mann an einem geparkten Pkw vorbeifuhr, öffnete der 75-jährige Fahrzeugführer plötzlich die Fahrertür, sodass es zur Kollision kam. Der 45-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
