LPI-GTH: Zu Fall gekommen
Ilmenau (ots)
Ein 45-jähriger Fahrradfahrer befuhr heute Mittag die Weimarer Straße in Richtung Stadtzentrum. Als der Mann an einem geparkten Pkw vorbeifuhr, öffnete der 75-jährige Fahrzeugführer plötzlich die Fahrertür, sodass es zur Kollision kam. Der 45-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. (jd)
