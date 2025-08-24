LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Am Samstagabend wurde ein PKW in Gotha / West einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 18-jährige Opelfahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und Anzeige gegen den 18-Jährigen erstattet. (rd)
