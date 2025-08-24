LPI-GTH: E-Scooter ohne Kennzeichen - Fahrer unter Drogen
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Am Samstagabend wurde ein E-Scooter im Stadtgebiet Gotha einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen am Fahrzeug hatte. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 30-jährige Fahrer den E-Scooter nicht versichert hatte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief zudem positiv auf verschiedene Betäubungsmittel. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Den 30-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens unter berauschenden Mitteln. (rd)
