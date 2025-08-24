PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Scooter ohne Kennzeichen - Fahrer unter Drogen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagabend wurde ein E-Scooter im Stadtgebiet Gotha einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen am Fahrzeug hatte. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 30-jährige Fahrer den E-Scooter nicht versichert hatte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief zudem positiv auf verschiedene Betäubungsmittel. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Den 30-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens unter berauschenden Mitteln. (rd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 18:49

    LPI-GTH: Durchsuchung in Ohrdruf

    Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots) - Bei einem Polizeieinsatz wegen des Verdachtes eines waffenrechtlich relevanten Sachverhaltes mussten die Anwohner vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Die Beeinträchtigung war nur kurzzeitig. Nach Beendigung konnten alle in ihre Wohnungen zurückkehren. Personen wurden nicht verletzt. Die gefundenen Munitionsteile werden nunmehr durch die Kriminalpolizei untersucht. (ss) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 13:30

    LPI-GTH: Zu Fall gekommen

    Ilmenau (ots) - Ein 45-jähriger Fahrradfahrer befuhr heute Mittag die Weimarer Straße in Richtung Stadtzentrum. Als der Mann an einem geparkten Pkw vorbeifuhr, öffnete der 75-jährige Fahrzeugführer plötzlich die Fahrertür, sodass es zur Kollision kam. Der 45-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 13:30

    LPI-GTH: Zeugensuche

    Krauthausen (Wartburgkreis) (ots) - Von zwei in Pferdsdorf befindlichen Pumpstationshäuschen entwendeten ein oder mehrere Unbekannte unter anderem Fallrohre. Das Beutegut hat einen Gesamtwert von circa 700 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen gestern, 09.00 Uhr und heute, 08.30 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0218814/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren