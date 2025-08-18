Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Motorradfahrer bei Unfall in Wehlheiden schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Am gestrigen Sonntagabend kam es in der Schönfelder Straße in Kassel, nahe der Wilhelmshöher Allee, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei dem der 46-jährige Zweiradfahrer schwer, nach ersten Erkenntnissen aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte den Mann aus Kassel anschließend in ein Krankenhaus. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, hatte sich der Unfall gegen 18:30 Uhr ereignet. Der 46-jährige Kradfahrer war zu dieser Zeit auf der Schönfelder Straße in Richtung Querallee unterwegs. Der Autofahrer, ein 45-jähriger Mann aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, war mit seinem Skoda in entgegengesetzte Richtung gefahren. Beim Linksabbiegen auf einen Parkplatz missachtete er offenbar die Vorfahrt des entgegengesetzten Motorradfahrers, woraufhin beide Fahrzeuge kollidierten. Den Schaden an dem Skoda beziffert die Streife auf ca. 5.000 Euro. Am Krad war nur geringer Schaden in Höhe von 500 Euro entstanden.

