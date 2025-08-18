Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen mit einem Schwerverletzten: Polizei sucht Zeugen in Reinhardshagen

Kassel (ots)

Reinhardshagen (Landkreis Kassel):

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen in Reinhardshagen ist am späten Samstagabend ein junger Mann schwer verletzt worden. Außerdem erlitten mehrere Personen durch versprühtes Pfefferspray leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat, die sich gegen 23:20 Uhr in der Schulstraße im Ortsteil Vaake ereignete. Eine Gruppe von sechs Jugendlichen im Alter von 15 bis 21 Jahren stieß dort nach aktuellem Ermittlungsstand auf eine Gruppe von fünf bis sieben bislang unbekannten Tätern, die sie unvermittelt mit Pfefferspray angegriffen haben sollen. Die Jugendlichen ergriffen daraufhin die Flucht, wobei ein 17-Jähriger von den Unbekannten eingeholt und im Bereich eines Hinterhofes erneut angegriffen wurde. Dabei erlitt er Stichverletzungen, außerdem wurde er durch Schläge und Tritte verletzt. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Jugendliche, der bei dem Angriff schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitt, wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Möglicherweise waren Streitigkeiten zwischen einzelnen Mitgliedern der Gruppen in der Vergangenheit Grund für die Auseinandersetzung, die Ermittlungen hierzu und zu dem unbekannten Tatmittel dauern an. Hinweise darauf, dass die Beteiligten das in der Nähe stattfindende Fest besuchten, liegen nicht vor.

Die sofort eingeleiteten, umfangreichen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme der Täter, bei denen es sich um insgesamt bis zu zehn Jugendliche oder junge Männer handelte, von denen einer ein rotes Oberteil mit Aufdruck und eine kurze, graue Jogginghose trug. Die Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts und bitten Zeugen, die Hinweise auf die flüchtigen Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

