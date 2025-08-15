Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ermittlungserfolg nach Betrug durch falsche Polizeibeamte in Kaufungen: Mutmaßlicher Geldabholer festgenommen

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kaufungen / Bielefeld (Nordrhein-Westfalen):

Ermittler der EG SÄM der Kriminalpolizei Kassel haben am gestrigen Donnerstag in Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) einen 20 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, als falscher Polizeibeamter eine Seniorin um mehrere zehntausend Euro gebracht zu haben. Der Festnahme waren mehrwöchige, intensive Ermittlungen durch die Kasseler Kripo und die Staatsanwaltschaft Kassel vorausgegangen, nachdem eine Seniorin aus Kaufungen Ende Juni einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon erhalten hatte. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich glaubhaft als Polizist aus und erzählte ihr von einer Täterbande, die für verschiedene Einbrüche in der Umgebung verantwortlich sei und plane, auch bei der Kaufungerin einzubrechen. In dem Glauben, ihren hochwertigen Schmuck in sichere Verwahrung zu geben, händigte die verängstigte Seniorin diesen schließlich an ihrer Wohnungstür an einen vermeintlichen Polizisten aus.

Das Polizeipräsidium Nordhessen hatte über den Fall berichtet und Zeugen der Übergabe gesucht. Unter anderem durch Kameraaufzeichnungen im Bereich des Tatortes kamen die Ermittler dann auf die Spur des 20-Jährigen, bei dem es sich den Ermittlungen nach um den gesuchten Geldabholer handelte. Nachdem sich der Tatverdacht im Zuge der umfangreichen Ermittlungen erhärtet hatte, erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 20-Jährigen in Bielefeld. Dieser wurde dann am frühen Donnerstagmorgen schlagartig vollstreckt und der mutmaßliche Geldabholer festgenommen. Bei der Durchsuchung wurden die Ermittler der EG SÄM von der Kriminalpolizei Bielefeld unterstützt und konnten verschiedene Beweismittel sicherstellen, die nun ausgewertet werden. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich weiterer Taten und möglicher Mittäter dauern an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel hat die zuständige Haftrichterin einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen, der im Zuge der gestrigen Haftbefehlsverkündung gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt worden ist.

