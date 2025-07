Polizei Köln

POL-K: 250720-1-K Fußgänger bei Kollision mit Auto schwer verletzt - VU-Team im Einsatz

Köln (ots)

In der Nacht zu Sonntag (20. Juli) ist ein Fußgänger (38) auf der Frankfurter Straße in Köln-Ostheim von einem Mercedes (Fahrer: 31) angefahren worden. Rettungskräfte brachten den 38-jährigen Kölner mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ersten Zeugenaussagen zufolge war der Fahrer des Mercedes gegen 2.20 Uhr auf der Frankfurter Straße in Richtung Kalk unterwegs, als der Fußgänger unmittelbar hinter der Kreuzung Frankfurter Straße und Rösrather Straße plötzlich auf die Fahrbahn trat. Der Autofahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz und sicherte Spuren am Unfallort.

Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cb/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell