Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletzten E-Scooter-Fahrern in Oberzwehren gesucht
Kassel (ots)
Kassel-Oberzwehren:
Zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Kleinwagen kam es am gestrigen Mittwochabend im Stadtteil Oberzwehren. Der unbekannte Autofahrer soll anschließend vom Unfallort geflüchtet sein, obwohl die beiden jugendlichen Rollerfahrer bei dem Unfall leicht verletzt wurden. Die beiden 14 und 15 Jahre alten Jungen waren gegen 19:50 Uhr gemeinsam mit einem E-Scooter auf dem Fuß- und Radweg entlang der Bahnschienen in der Altenbaunaer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, wie sie später bei der Anzeigenaufnahme auf dem Polizeirevier Süd-West angaben. Als sie gerade die Einmündung zur Berlitstraße auf dem Radweg überquerten, sei von links ein Pkw gekommen und mit ihrem Elektroroller kollidiert, wobei die Jugendlichen leichte Verletzungen erlitten. Nach einem kurzen Gespräch habe der Autofahrer dann die Unfallstelle verlassen, ohne die Polizei zu rufen oder seinen Namen zu hinterlassen.
Der unbekannte Autofahrer soll laut den Jugendlichen zwischen 25 und 30 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß gewesen sein. Er soll kurzes Haar sowie ein asiatisches Erscheinungsbild gehabt haben und mit einem dunkelblauen Kleinwagen der Marke VW unterwegs gewesen sein, an dem bei dem Zusammenstoß ein Riss in der Windschutzscheibe entstanden war. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kassel unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.
