Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Geparkten Ford Transit gestreift und geflüchtet: Zeugen nach Verkehrsunfall in Kirchditmold gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag im Rötheweg im Stadtteil Kirchditmold ereignete. Der Fahrer eines weißen Ford Transit hatte sein Fahrzeug dort gegen 10:45 Uhr in Höhe der Hausnummer 10 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er gegen 14 Uhr zurückkehrte, stelle er einen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite fest, der sich ersten Schätzungen zufolge auf mehr als 10.000 Euro belaufen dürfte. Offenbar war in der Zeit seiner Abwesenheit ein unbekanntes Fahrzeug durch den Rötheweg in Richtung Straßenäckerweg gefahren und hatte dabei den geparkten Kastenwagen gestreift. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem beschädigten Ford stellten die aufnehmenden Beamten des Reviers Süd-West rote Lackspuren fest. Es ist daher davon auszugehen, dass das flüchtige Fahrzeug zumindest zum Teil rot war.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell