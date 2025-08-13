Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Freibad-Kiosk in Harleshausen: Unbekannte Täter stehlen Eis und Getränke

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Eis und Getränke statt Bargeld: Die hochsommerlichen Temperaturen haben offensichtlich die Beutewahl von Einbrechern beeinflusst, die in der Nacht zum heutigen Mittwoch in den Kiosk des Freibads Harleshausen eingedrungen sind. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen betraten die Unbekannten vermutlich durch Überklettern eines Zauns gegen 01:30 Uhr das Freibadgelände in der Wolfhager Straße und brachen mit einem unbekannten Hebelwerkzeug die Tür zu einem Kiosk auf. Mit Getränken und Speiseeis konnten die Täter schließlich unerkannt flüchten. Der von ihnen verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Bereits zweimal zuvor, nämlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag sowie in der Nacht zu Montag, hatten Unbekannte vergeblich versucht, sich gewaltsam Zutritt zu dem Kioskhäuschen zu verschaffen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die bei der Kasseler Polizei geführt werden. Zeugen, die Hinweise auf die Täter gegen können oder zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Freibads Harleshausen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

