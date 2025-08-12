Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßliches Einbrecherpärchen in Vellmar festgenommen: Tatverdächtiger mit Haftbefehl gesucht

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Ein mutmaßliches Einbrecherpärchen konnte die Polizei am heutigen Dienstagmorgen in Vellmar dank einer aufmerksamen Zeugin festnehmen. Wegen eines offenen Haftbefehls führte der Weg von einem Tatverdächtigen direkt in eine Justizvollzugsanstalt. Gegen 8:15 Uhr hatte eine Anwohnerin in der Straße "Am Sonnenhang" einen Mann und eine Frau beobachtet, welche die Gärten der dortigen Wohnhäuser betraten, in die Fenster schauten und versuchten, die Haustüren zu öffnen. Dank der guten Personenbeschreibung, welche die Zeugin unmittelbar nach den verdächtigen Beobachtungen der Polizei durchgab, konnte eine hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Nord nur wenig später einen 31 Jahre alten Mann und eine 22 Jahre alte Frau in der Nähe des Tatorts festnehmen. Bei der Durchsuchung der beiden bulgarischen Staatsangehörigen, die über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, fanden die Polizisten Einbruchswerkzeug. Außerdem stellte sich heraus, dass gegen den hinreichend polizeibekannten 31-Jährigen ein offener Haftbefehl wegen Hausfriedensbruch bestand. Da der Mann die geforderten 750 Euro nicht zahlen konnte, brachte ihn eine Streife direkt in die Justizvollzugsanstalt Kassel. Die 22-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da gegen sie keine Haftgründe vorlagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell