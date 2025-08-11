Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßlich Drogen an Minderjährigen verkauft: Über 350 Gramm Marihuana bei Wohnungsdurchsuchung in Nordstadt sichergestellt

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Nord:

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln und Abgabe an Minderjährige haben Ermittler der OE City am Freitag eine Wohnung in der Kasseler Nordstadt durchsucht und dabei mehr als 350 Gramm Marihuana sichergestellt. Der 26-jährige Wohnungseigentümer steht im Verdacht, Drogen an einen 16-Jährigen abgegeben zu haben, welcher sie dann weiterverkauft haben soll. Der Jugendliche wurde bereits Ende Juli durch die Beamten der OE City im Bereich des Martinsplatz festgenommen, nachdem sie bei ihm zehn verkaufsfertige Tütchen mit Cannabis gefunden hatten. Durch die anschließenden Ermittlungen geriet dann der hinreichend polizeibekannte, 26 Jahre alte Mann ins Visier der Beamten, von welchem der Jugendliche die Drogen mutmaßlich erhalten hatte. Da sich der Verdacht schnell erhärtete, hatte ein Richter auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss erlassen, welcher dann am frühen Freitagnachmittag schlagartig vollstreckt wurde. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde der 26-Jährige nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Daniel Kalus-Nitzbon, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1021

Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561-912 2653

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell