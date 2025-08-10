Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Landkreis Werra- Meißner: Raubüberfall auf einer Spielhalle in Sontra
Kassel (ots)
Heute kam es gegen 01:16 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Spielhalle in Sontra. Ein mit einer Machete bewaffneter unbekannter Täter betrat die Spielhalle und forderte die Herausgabe der Bargeldbestände. Nachdem die Kassiererin ihm das vorhandene Bargeld in bislang unbekannter Höhe übergeben hat, flüchtet der Täter in unbekannte Richtung. Bei der Tat wurde niemand verletzt. Während der Tatausführung befanden sich noch weitere Personen in der Spielhalle. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 175 cm groß, normale Statur, ganz in schwarz gekleidet, akzentfreie deutsche Aussprache. Der Täter trug zur Tatausführung eine sogenannte Sturmmaske mit einer weißen auffälligen Linie mittig vom Sehschlitz bis zum Hinterkopf. Bürger, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Sontra unter der Telefonnummer 05653-976620 in Verbindung zu setzen.
Jörg Schott, Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
