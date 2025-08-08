Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf A7 bei Felsberg

Kassel (ots)

Felsberg / BAB 7:

Auf der Autobahn 7 ereignete sich heute Vormittag bei Felsberg ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Fahrzeuginsassen zum Teil schwer verletzt wurden. Ersten Zeugenaussagen zu Folge, war der 27 Jahre alte Fahrer eines Jaguars gegen 10:45 Uhr auf der A7 in Richtung Kassel unterwegs, als vor ihm der Fahrer eines Opels den Fahrstreifen wechselte. In der Folge stieß der Jaguar zunächst mit dem Opel zusammen und fuhr dann auf das Heck eines Sattelzuges auf, der zuvor verkehrsbedingt bis zum Stillstand hatte abbremsen müssen, wie eine Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal berichtet. Bei dem Aufprall erlitt die 30-jährige Beifahrerin im Jaguar schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhaus geflogen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der 78 Jahre alte Fahrer des Opels und seine 72-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Fahrbahn war für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen in Richtung Norden bis etwa 12 Uhr voll gesperrt, anschließend konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Gegen 13:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden.

