Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Unbekannte zerkratzen 16 Autos in Kaufungen: Polizei sucht Zeugen
Kassel (ots)
Kaufungen (Landkreis Kassel):
In Niederkaufungen haben Unbekannte zwischen Dienstagabend und dem gestrigen Mittwochabend insgesamt 16 Autos beschädigt und dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gingen die Täter zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 20 Uhr, durch den Rehheckenweg und beschädigten den Lack scheinbar willkürlich ausgewählter Fahrzeuge verschiedener Marken an unterschiedlichen Stellen mit einem unbekannten Gegenstand, bevor sie schließlich unerkannt flüchten konnten. Anwohner entdeckten die Schäden dann gestern Abend und riefen die Polizei.
Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Polizei Kassel geführt. Wer zur Tatzeit im Bereich des Rehheckenwegs verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.
