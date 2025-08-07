Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Verkehrskontrollen in Fuldatal: Berauschter Motorradfahrer nach Flucht gestellt; Schreckschusspistole sichergestellt
Kassel (ots)
Fuldatal (Landkreis Kassel):
Beamte des Polizeireviers Nord haben am gestrigen Mittwochnachmittag an der Bundesstraße 3 zwischen Wahnhausen und Wilhelmshausen Verkehrskontrollen durchgeführt. Unterstützt von der Direktion Bereitschaftspolizei Nord, kontrollierten sie in der Zeit von 15 bis 18 Uhr mehr als 30 Fahrzeuge und fast 50 Fahrer und Insassen. Sechsmal stellten die Polizeibeamten Ordnungswidrigkeiten wie die Nutzung des Smartphones während der Fahrt oder Verstöße gegen die Gurtpflicht fest und leiteten entsprechende Anzeigen ein. Gegen 16:45 Uhr versuchte ein Motorradfahrer zu flüchten, als er die Kontrollstelle erblickte, nur kurz darauf wurde er jedoch von einer Streife gestoppt und kontrolliert. Dabei stellte sich nicht nur heraus, dass der 23 Jahre alte Fahrer aus dem Landkreis Kassel nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, sondern auch noch im Verdacht stand, das Zweirad unter Drogeneinfluss geführt zu haben. Eine Blutentnahme und eine Strafanzeige wegen "Trunkenheit im Straßenverkehr" waren die Folge. Wenig später winkten die Polizisten einen 45-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Göttingen in die Kontrollstelle, bei dem die Beamten eine zugriffsbereite Schreckschusswaffe im Handschuhfach entdeckten. Da der Mann keinen kleinen Waffenschein besaß, wurde die Pistole sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.
