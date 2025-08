Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unglückliche Tatortwahl: Festnahme nach Sachbeschädigung an Streifenwagen vor Polizeirevier

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Direkt vor dem Polizeirevier Mitte hat ein 42 Jahre alter Mann am gestrigen Dienstagabend einen Streifenwagen beschädigt und so mehrere hundert Euro Sachschaden verursacht. Von dort aus führte der weitere Weg des deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden Randalierers direkt in eine nur wenige Meter entfernte Zelle des Polizeigewahrsams. Kurz vor 21 Uhr hatte der hinreichend polizeibekannte Mann das Foyer des Polizeireviers im Grünen Weg betreten. Ein dringendes Anliegen schien den 42-Jährigen jedoch nicht zu diesem Behördengang bewegt zu haben, denn zunächst legte er sich auf den Fußboden und schloss die Augen. Nur wenige Minuten später verließ er das Gebäude dann wieder. Als er dabei an einem geparkten Streifenwagen vorbeiging, riss er scheinbar grundlos den Heckscheibenwischer des Mercedes Vito ab. Die Reaktion der Beamten, die das Treiben des Mannes auf der Überwachungskamera beobachtet hatten, ließ nicht lange auf sich warten: Sie nahmen den 42-Jährigen fest und brachten ihn aufgrund seiner Alkoholisierung und zur Verhinderung weiterer Straftaten in eine Gewahrsamszelle. Gegen den Mann aus Kassel, bei dem ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,4 Promille ergab, wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

