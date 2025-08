Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunken mit E-Scooter gestürzt und Polizei Körperverletzung vorgetäuscht

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Wegen einer angeblichen Körperverletzung hat ein 35 Jahre alter Mann in der Nacht zum heutigen Dienstag in Kassel die Polizei auf den Plan gerufen. Am Ende sorgte er damit selbst dafür, dass gegen ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt wird. Gegen 01:30 Uhr hatte er bei der Rettungsleitstelle angerufen, weil man ihn unvermittelt angegriffen und verletzt haben soll. Aus diesem Grund fuhr auch eine Streife des Polizeireviers Süd-West zu dem Einsatzort, an dem der Mann bereits von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt wurde. Bei dem anschließenden Gespräch mit den Beamten stellte sich dann jedoch heraus, dass die Verletzungen des 35-Jährigen offenbar nicht wie zuvor behauptet von einem Angriff durch einen Unbekannten herrühren. Stattdessen soll er nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen mit seinem E-Scooter im Bereich der Sophie-Scholl-Straße in Niederzwehren die Kontrolle verloren und sich bei dem anschließenden Sturz mehrere Schürfwunden zugezogen haben. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über zwei Promille, eine Blutentnahme sowie ein Strafverfahren waren die Folge.

