Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Unfallflucht mit Schwerverletztem bei Fuldatal: Polizei sucht roten BMW Mini mit schwarzem Dach

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Sonntagnachmittag wurde ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 bei Fuldatal schwer verletzt. Der mutmaßliche Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Nach einer Zeugenaussage soll der Fahrer eines Renault Clio gegen 14:20 Uhr auf der B3 von Hann. Münden kommend in Richtung Fuldatal-Wilhelmshausen unterwegs gewesen sein, als ein entgegenkommender BMW Mini bei einem Überholmanöver auf den Fahrstreifen des Renaults gewechselt haben soll. Um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden, sei der Renaultfahrer ausgewichen, dabei von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben zum Stehen gekommen. Der 25 Jahre alte Fahrer wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Mini soll seine Fahrt indes unerlaubt fortgesetzt haben, so der Zeuge.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen roten BMW Mini mit schwarzem Dach gehandelt haben, der von Fuldatal-Wilhelmshausen kommend in Richtung Hann. Münden unterwegs war. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf den mutmaßlichen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

