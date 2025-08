Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Jugendliche Rollerdiebe dank aufmerksamer Zeugin nach Flucht in Nordshausen festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Nordshausen:

Einer aufmerksamen Zeugin sei Dank konnte die Polizei am gestrigen Dienstagabend in Nordshausen zwei jugendliche Rollerdiebe festnehmen. Sie hatte gegen 18:20 Uhr zwei Personen beobachtet, die sich in der Straße "Auf der Dönche" am Zündschloss eines Motorrollers zu schaffen machten und anschließend damit davonfuhren. Die Zeugin wählte daraufhin umgehend den Notruf der Polizei und gab neben der Fluchtrichtung auch eine gute Beschreibung der Täter und des entwendeten Zweirades ab. Keine Viertelstunde später bemerkte eine Streife des Reviers Süd-West dann zwei Jugendliche, auf welche die Beschreibung zutraf und die bei Erblicken des Funkwagens zunächst zu Fuß die Flucht ergriffen. Nach einer kurzen Verfolgung klickten dann aber die Handschellen bei den beiden 15 Jahre alten Männern aus Kassel, die das mutmaßliche Werkzeug zum Knacken des Zündschlosses noch bei sich trugen. Sie mussten die Beamten für die weiteren Maßnahmen auf das Revier begleiten und wurden anschließen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Jugendlichen müssen sich nun wegen des Rollerdiebstahl verantworten.

