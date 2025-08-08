Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei berät zum Thema Einbruchschutz: Zwei Infostände auf dem Kasseler Königsplatz im August

Kassel (ots)

Im Rahmen der landesweiten Sommerkampagne zur Bekämpfung des Einbruchsdiebstahls der Polizei Hessen finden im August zwei Beratungstermine zum Thema Einbruchschutz auf dem Kasseler Königsplatz statt.

Bei der Veranstaltung "Respekt zeigen - Respekt erfahren" - Begegnungen mit der Blaulichtfamilie am 16. August geben die Einbruchsberater der Abteilung Prävention zwischen 10 und 16 Uhr praktische Tipps, wie Häuser und Wohnungen wirksam geschützt werden können. Denn oft sind es schon einfache Maßnahmen, die einen großen Unterschied machen.

Am 30. August sind die Präventionsexperten des Polizeipräsidiums Nordhessen beim Kasseler Präventionstag vertreten und beraten auch an diesem Tag in der Zeit von 11 bis 17 Uhr. Selbstverständlich stehen die Beamten an ihrem Infostand auch bei Fragen zu anderen, aktuellen Präventionsthemen gern zur Verfügung.

Ziel der Kampagne ist es, das Bewusstsein für Prävention zu stärken und das Risiko von Einbrüchen während der Urlaubszeit zu minimieren. Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden sie auf: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Das Team der Einbruchsberatung freut sich auf Ihren Besuch!

