Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Polizei berät zum Thema Einbruchschutz: Zwei Infostände auf dem Kasseler Königsplatz im August
Kassel (ots)
Im Rahmen der landesweiten Sommerkampagne zur Bekämpfung des Einbruchsdiebstahls der Polizei Hessen finden im August zwei Beratungstermine zum Thema Einbruchschutz auf dem Kasseler Königsplatz statt.
Bei der Veranstaltung "Respekt zeigen - Respekt erfahren" - Begegnungen mit der Blaulichtfamilie am 16. August geben die Einbruchsberater der Abteilung Prävention zwischen 10 und 16 Uhr praktische Tipps, wie Häuser und Wohnungen wirksam geschützt werden können. Denn oft sind es schon einfache Maßnahmen, die einen großen Unterschied machen.
Am 30. August sind die Präventionsexperten des Polizeipräsidiums Nordhessen beim Kasseler Präventionstag vertreten und beraten auch an diesem Tag in der Zeit von 11 bis 17 Uhr. Selbstverständlich stehen die Beamten an ihrem Infostand auch bei Fragen zu anderen, aktuellen Präventionsthemen gern zur Verfügung.
Ziel der Kampagne ist es, das Bewusstsein für Prävention zu stärken und das Risiko von Einbrüchen während der Urlaubszeit zu minimieren. Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden sie auf: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/
Das Team der Einbruchsberatung freut sich auf Ihren Besuch!
Rückfragen bitte an:
Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle
Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell