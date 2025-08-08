Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Nach volksverhetzenden Ausrufen in Straßenbahn: 46-jährige Frau festgenommen
Kassel (ots)
Kassel-Mitte:
Am gestrigen Donnerstagabend wurde die Polizei gegen 22:50 Uhr auf den Königsplatz in Kassel gerufen, nachdem eine 46 Jahre alte Frau zuvor in einer Straßenbahn volksverhetzende Ausrufe getätigt hatte. Eine Streife des Reviers Mitte konnte die deutlich unter Alkoholeinfluss stehende, rumänische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz kurz nach dem Verlassen der Bahn festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Die 46-Jährige wurde für die weiteren Maßnahmen mit auf das Revier genommen, gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet.
