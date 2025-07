Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Wekeln: Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen - beide leicht verletzt

Willich-Wekeln (ots)

Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr sind zwei Fahrradfahrerinnen in Wekeln auf der Straße Zum Schickerhof zusammengeprallt. Beide Willicherinnen wurden leicht verletzt.

Eine 36-Jährige kam mit ihrem Sohn im Kindersitz vom Spielplatz und fuhr in Richtung der Straße Zum Kültershof. Eine 61-Jährige war auf einem Schotterweg unterwegs, der in die Straße zum Schickerhof mündet. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden zusammen. Eine Hecke hatte beiden die Sicht auf die jeweils andere genommen - aber die 61-Jährige, die nach links abbiegen wollte, hätte in diesem Fall absteigen und zur Not schieben müssen, wenn sie den Verkehr auf der übergeordneten Straße nicht einsehen kann. Besonders unschön für sie: Sie hatte vor ihrem Radausflug ein bisschen Sekt getrunken und kam beim freiwilligen Atemalkoholtest auf gut 0,6 Promille. Deshalb wurde ihr anschließend auf der Wache in Willich noch eine Blutprobe entnommen. Die 36-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /hei (751)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell