POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Unfall mit E-Scooter - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Mittwoch vergangener Woche ist es in Elmpt zu einem Unfall mit einem E-Scooter gekommen, auf dem zwei Mädchen unterwegs waren. Ein Autofahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich darum zu kümmern und ohne feststellen zu lassen, ob er an dem Unfall beteiligt war.

Die beiden Jugendlichen - beide 15 und aus Niederkrüchten - waren gemeinsam auf dem E-Scooter auf der Overhetfelder Straße unterwegs und sind gestürzt. Dabei wurde eins der Mädchen leicht verletzt. Das Fahrzeug ist nur für eine Person zugelassen. Unabhängig davon hätte ein Autofahrer, der unmittelbar hinter den Mädchen eine Engstelle an einem Fußgängerüberweg auf Höhe des Kindergartens passieren wollte, anhalten müssen. Die Mädchen beschreiben, der unbekannte Fahrer eines dunklen Wagens sei in dieser Fußgängerfurt so dicht aufgefahren, dass sie sich bedrängt fühlten und auf den Gehweg ausweichen wollten. Dabei stürzten sie.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun zum genauen Unfallhergang und sucht Zeuginnen und Zeugen, die das Geschehen am vergangenen Mittwoch gegen 22.30 Uhr beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (748)

