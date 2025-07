Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Falscher Dachdecker - Haben Sie etwas gesehen?

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Mittwochvormittag gegen 11:30 Uhr klingelte es an der Tür einer Seniorin in der Straße Büschen in Hinsbeck. Ein Mann stand vor ihrer Tür, gab sich als Dachdecker aus und erklärte, er wolle sich vermeintliche Schäden am Dach näher anschauen. Die Frau ließ ihn ins Haus und führte ihn auf den Dachboden.

Später zeigte der Mann der Seniorin Bilder von angeblichen Mängeln und erklärte, er könne in etwa einer halben Stunde mit seinem Chef zurückkommen, damit auch dieser sich den Schaden ansehe. Die Kosten würden sich auf etwa 7.000 Euro belaufen. Anschließend verließ der Mann das Haus.

Die Seniorin kontaktierte ihre Tochter, die sofort den Betrug witterte und umgehend zu ihrer Mutter fuhr. Der Täter kehrte nicht zurück, sodass es zu keinem Schaden kam.

Die Seniorin beschreibt den Mann wie folgt: Er war etwa 25 bis 30 Jahre alt, trug ein Polo-Shirt der Marke "Puma", eine blaue Jeans, hatte tätowierte Oberarme, volles dunkles Haar und sprach akzentfreies Deutsch.

Dieser Fall ist glimpflich ausgegangen. Bitte sensibilisieren Sie Ihre älteren Familienmitglieder und Freunde für solche Betrugsmaschen. Falls Sie gegen 11:30 Uhr eine verdächtige Beobachtung im Bereich der Straße "Büschen" gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (749)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell