Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Seniorin durch falschen Wasserwerker bestohlen: Zeugen in Oberzwehren gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Ein unbekannter Trickbetrüger hat sich am gestrigen Donnerstagvormittag unter dem Vorwand, Arbeiten an den Wasserleitungen durchführen zu müssen, Zutritt zur Wohnung einer Rentnerin in der Straße "Unter dem Riedweg" in Kassel-Oberzwehren verschafft und dabei Schmuckstücke sowie Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen der Tat und bittet um Hinweise auf den falschen Wasserwerker.

Gegen 9:50 Uhr hatte der Täter an der Wohnungstür der Seniorin geklingelt und behauptet, dringend Arbeiten an den Wasserleitungen des Mehrfamilienhauses durchführen zu müssen. Nachdem sie ihn daraufhin in die Wohnung gelassen hatte, schickte der Trickdieb die Bewohnerin zur Überprüfung des Wasserdrucks in das Badezimmer. Diesen kurzen, unbeobachteten Moment nutzte der Unbekannte, um Bargeld und Schmuck in seinen Besitz zu bringen. Den Diebstahl bemerkte die Dame erst, als der Täter bereits auf und davon war. Das Opfer beschrieb den falschen Wasserwerker als einen zwischen 30 und 40 Jahre alten, etwa 175 cm großen, dicklichen Mann, der grüne Oberbekleidung trug.

Die EG SÄM der Kasseler Kripo führt die weiteren Ermittlungen zu dem Trickdiebstahl. Die Ermittler bitten Zeugen, die gestern Vormittag im Tatortbereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

