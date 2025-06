Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Die Kriminalpolizei sucht Zeugen am Demminer Bahnhof

Demmin (ots)

Am Samstag, den 03.05.2025, gegen 18:10 Uhr kam es auf dem Bahnhofsgelände in Demmin zu einem Räuberischen Diebstahl. Im Zuge der hier geführten Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei Demmin nun nach weiteren möglichen Zeugen der Tat.

Es werden Zeugen gesucht, die am besagten Samstagabend selbst in dem Regionalzug RE 3514 aus Neubrandenburg in Richtung Stralsund waren oder sich bei der Einfahrt des Zuges gegen 18:15 Uhr auf dem Bahnhof in Demmin aufgehalten haben.

Zuvor wurde einem 17-jährigen Deutschen im Zug von einer männlichen Person der Rucksack entwendet. Der 17-Jährige bemerkte dies noch im Zug, stellte den Tatverdächtigen unmittelbar vor der Ausgangstür des Waggons und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich nach Einfahrt des Zuges auf dem Bahngleis fortsetzte. Zu diesem Zeitpunkt griff auch eine weibliche Person ein, welche nach Aufforderung des männlichen Tatverdächtigen den Rucksack an sich nahm und damit das Bahnhofsgelände verließ.

Für die Kriminalpolizei Demmin können sachdienliche Zeugenaussagen zu Einzelheiten der Tat sehr hilfreich für die weiteren Ermittlungen sein. Sollte jemand in dem oben genannten Zug Fahrgast gewesen sein oder sich zu dieser Zeit am Bahnhof in Demmin aufgehalten haben und diese Tat beobachtet haben, meldet sich bitte unter der 03998-2540.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell