Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Werra- Meißner: Tödlicher Verkehrsunfall in Bad Sooden- Allendorf

Kassel (ots)

Am 09.08.2025, gegen 19:30 Uhr, kam es in Bad Sooden- Allendorf zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem 6- jährigen Kind. Wie die Beamten der Polizeistation Eschwege mitteilen, befand sich auf einer Wiese nahe einer Seniorenwohnanlage eine größere Feierlichkeit. Ein 6- jähriger Junge lief nach ersten Ermittlungen von der Wiese auf die ca. 100m lange Zufahrt der Seniorenwohnanlage. Ein von der Seniorenwohnlage abfahrendes Krankentransportfahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig Bremsen und erfasste das Kind frontal. Bei dem Aufprall wurde das Kind zunächst schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Kassel verbracht. Gegen Mitternacht erreichte die Polizei nun die traurige Nachricht aus dem Klinikum, dass der Junge infolge seiner schweren Verletzungen verstorben ist. Zur Rekonstruktion des Unfalles wurde ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der Polizeistation Eschwege geführt. Der 41- jährige Fahrer des Krankentransportfahrzeuges wurde nicht verletzt.

Jörg Schott, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell