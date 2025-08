Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Poststraße;

Unfallzeit: zwischen 01.08.2025, 21.00 Uhr und 02.08.2025, 15.30 Uhr;

Einen schwarzen Skoda Roomster beschädigt hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Der Fahrzeughalter hatte den Pkw am Freitagabend gegen 21.00 Uhr am Fahrbahnrand an der Poststraße abgestellt. Nachdem er Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine frische Beschädigung im Bereich des rechten Kotflügels hinten fest. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell