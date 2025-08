Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Krankenfahrstuhlfahrer nach Unfall verstorben

Velen-Ramsdorf (ots)

Unfallort: Velen-Ramsdorf, Südring;

Unfallzeit: 14.07.2025, 15.45 Uhr;

An den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben ist ein 88-jähriger Mann aus Velen. Der Velener war bereits am 14.07.2025 mit seinem Elektromobil auf der Fahrbahn des Südrings in Richtung Velen unterwegs. Nach eigenen Angaben sei er am Lenker eingeschlafen und geriet mit seinem Fahrzeug gegen den Bordstein. Das Elektromobil fiel auf die Seite und der 88-Jährige verletzte sich. Eine Passantin beobachtete den Unfall und betätigte den Notruf. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Am gestrigen Donnerstag wurde von dort mitgeteilt, dass der Velener seinen Unfallverletzungen erlag. (ts)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell