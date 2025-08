Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallverursacher fährt davon

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 31.07.2025, zwischen 15.45 Uhr und 17.15 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Heidener Straße in Borken. Auf dem Parkplatz des Kuhm-Centers hatte er am Donnerstagnachmittag zuvor einen dunklen Fiat Punto angefahren und an der Fahrerseite beschädigt. Ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein, fuhr der Unfallverursacher davon. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

