POL-BOR: Vreden - Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld, Kirchplatz; Tatzeit: 29.07.2025, zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr; Einen Opferstock aus der St. Martin Kirche entwendeten bislang unbekannte Täter am Kirchplatz in Raesfeld. Die Unbekannten gingen am Dienstag zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr in die unverschlossene Kirche. Sie brachen den Opferstock gewaltsam aus der Wand und verschwanden mit diesem in unbekannte Richtung. Es entstand ...

