Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Lagerhalle

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Lise-Meitner-Straße;

Tatzeit: 20.06.2025, zwischen 02.45 Uhr und 03.00 Uhr;

Bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche sind bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Lise-Meitner-Straße in Vreden eingebrochen. In der Nacht zu Freitag gelangten die Einbrecher erneut in die Halle, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Die Unbekannten entwendeten Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

