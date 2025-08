Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken- Maria Venn - Zigarettenautomaten gesprengt

Reken (ots)

Tatort: Reken - Maria Veen, Birkhuhnweg;

Tatzeit: 01.08.2025, 02.10 Uhr;

Einen Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet haben bislang unbekannte Täter an der Straße Birkhuhnweg in Maria-Veen. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Freitag gegen 02.10 Uhr. Mit noch unbekannten Tatmitteln sprengten sie den Automaten auf und entwendeten eine bislang nicht bekannte Menge an Zigaretten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell