Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Korrektur der Pressemeldung zu dem tödlichen Verkehrsunfall in Bad Sooden-Allendorf.

Kassel (ots)

Am Samstag, 09.08.2025, gegen 19:30 Uhr, kam es in Bad Sooden-Allendorf zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem 6-jährigen Kind.

Bei dem an dem Unfall beteiligten Fahrzeug handelt es sich entgegen der ersten Meldung um ein privates Transportfahrzeug für Rollstuhl- und Krankenfahrten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell