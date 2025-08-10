Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Korrektur der Pressemeldung zu dem tödlichen Verkehrsunfall in Bad Sooden-Allendorf.
Kassel (ots)
Am Samstag, 09.08.2025, gegen 19:30 Uhr, kam es in Bad Sooden-Allendorf zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem 6-jährigen Kind.
Bei dem an dem Unfall beteiligten Fahrzeug handelt es sich entgegen der ersten Meldung um ein privates Transportfahrzeug für Rollstuhl- und Krankenfahrten.
