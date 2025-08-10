PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Korrektur der Pressemeldung zu dem tödlichen Verkehrsunfall in Bad Sooden-Allendorf.

Kassel (ots)

Am Samstag, 09.08.2025, gegen 19:30 Uhr, kam es in Bad Sooden-Allendorf zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem 6-jährigen Kind.

Bei dem an dem Unfall beteiligten Fahrzeug handelt es sich entgegen der ersten Meldung um ein privates Transportfahrzeug für Rollstuhl- und Krankenfahrten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
EKHK Jens Koppitz
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

