Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tatverdächtiger nach Messerangriff auf Arbeitskollegen in Lohfelden festgenommen

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Am heutigen Montagmorgen kam es gegen 9:45 Uhr in Lohfelden zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein 49-Jähriger schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Der 63 Jahre alte Tatverdächtige, bei dem es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen Arbeitskollegen des Opfers handelt, konnte nur Minuten nach der Tat festgenommen werden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren die beiden Berufskraftfahrer aus bislang unbekannten Gründen auf einem Firmengelände im Industriegebiet in Streit geraten. Diese verbale Auseinandersetzung eskalierte dann so weit, dass der 63-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzte. Der Tatverdächtige wurde für die weiteren Maßnahmen auf ein Polizeirevier gebracht, gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 49-Jährige aus dem Landkreis Göttingen wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell