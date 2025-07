POL-HRO: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei nach Raubüberfall in Kühlungsborn vom 31.05.2025

Schwerin (ots) - Am gestrigen Montag kam es im Bereich eines Einkaufszentrums in der Hamburger Allee in Schwerin gegen 13:30 Uhr zu einer schweren räuberischen Erpressung unter Vorhalt einer Schreckschusspistole. Verletzt wurde niemand. Der 38-jährige Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. ...

