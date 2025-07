Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 38-Jähriger nach schwerer räuberischer Erpressung mit Schreckschusspistole in Untersuchungshaft

Schwerin (ots)

Am gestrigen Montag kam es im Bereich eines Einkaufszentrums in der Hamburger Allee in Schwerin gegen 13:30 Uhr zu einer schweren räuberischen Erpressung unter Vorhalt einer Schreckschusspistole. Verletzt wurde niemand. Der 38-jährige Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen trafen der Tatverdächtige und der 35-jährige Geschädigte im Bereich des Einkaufszentrums aufeinander. Die beiden deutschen Männer sollen sich den ersten Erkenntnissen zufolge kennen. Ob es im Vorfeld bereits Unstimmigkeiten zwischen den Personen gab, soll in den laufenden Ermittlungen näher betrachtet werden. Der 38-Jährige soll den Geschädigten angesprochen und unter Drohung mit einer Schreckschusspistole zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. In der Folge habe der Beschuldigte Schüsse in die Luft abgegeben. Der 35-Jährige konnte sich der Situation entziehen und flüchtete unverletzt. Mehrere Zeugen verständigten während des Vorfalls die Polizei.

Einsatzkräfte der Polizei konnten den Tatverdächtigen vor Ort vorläufig festnehmen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden bei dem Mann eine Schreckschusspistole, entsprechende Munition sowie zwei Messer aufgefunden und sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin hat das Amtsgericht Schwerin am heutigen Tag einen Haftbefehl gegen den bereits polizeibekannten Beschuldigten erlassen und den Vollzug angeordnet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell