Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unter Drogeneinfluss mit Buttermesser und Metallstange gedroht: 27-Jähriger in Nordstadt festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Weil er in der Nordstadt zwei andere Männer mit einem Buttermesser und einer Metallstange bedroht hat, sorgte ein 27-Jähriger aus Kassel gestern Abend in der Jägerstraße für einen größeren Polizeieinsatz. Der offenbar unter Drogeneinfluss stehende Tatverdächtige wurde festgenommen und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.

Gegen 23:45 Uhr hatten Zeugen die Polizei gerufen, nachdem der 27-Jährige zunächst nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Mann auf diesen losgegangen war. Als dann ein 32 Jahre alter Passant schlichtend eingreifen wollte, wurde nunmehr der Streitschlichter von dem 27-Jährigen angegangen. Dabei drohte der später Festgenommene nicht nur mit einem Buttermesser und einer spitzen Metallstange, sondern warf auch mit einem Restaurantstuhl nach ihm. Erst als eine hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Mitte den Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) androhte, warf der 27-Jährige die gefährlichen Gegenstände weg und ließ sich festnehmen. Da sich der offensichtlich unter Drogeneinfluss stehende Mann, bei dem die Polizisten auch noch eine geringe Menge Kokain fanden, weiterhin sehr aggressiv zeigte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in eine Zelle des Zentralen Polizeigewahrsams gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Bedrohung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

