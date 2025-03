Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am gestrigen Dienstag (18.03.2025), gegen 22.00 Uhr, beschmierte ein bislang unbekannter Täter eine Altpapiertonne in der Max-Planck-Straße sowie einen Mülleimer in der Kopernikusstraße. Zeugen beobachteten dies und verständigten die Polizei. Eine sofortige Fahndung der Einsatzkräfte verlief negativ.

Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Haunstetten/Siebenbrunn - In der Nacht von Montag (17.03.2025), 18.00 Uhr, auf Dienstag (18.03.2025), 06.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Außenscheibe eines Schwimmbades im Karl-Rommel-Weg. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/3223-2710 entgegen.

