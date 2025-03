POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Dienstag (18.03.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person zwischen 08.30 Uhr und 11.30 Uhr einen grauen Citroen C5 Aircross in der Äußeren Uferstraße. Die unbekannte Person entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu Kümmern. Dem Schadensbild nach entstand die Beschädigung offenbar beim Abbiegen des Unbekannten von der Äußeren Uferstraße in die Kargstraße. ...

