Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Hofgeismar (Landkreis Kassel): Vermisste 13-jährige Jungen wieder zurück
Kassel (ots)
Die seit dem 11.08.2025 vermissten 13-jährigen Kinder Leon J. und Omar T. (Meldung vom 12.08.2025) sind heute wieder eigenständig nach Hause zurückgekehrt.
Die Polizei bedankt sich bei allen an der Vermisstensuche beteiligten Personen.
Die Medien werden gebeten, die Lichtbilder der beiden Personen aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. unkenntlich zu machen.
