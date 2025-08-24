LPI-GTH: Aufbruch eines Pkw - Zeugen gesucht
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Im Zeitraum 23.08.2025, 02:00 Uhr bis 08:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Karl-Liebknecht-Str. 23 zum Aufbruch eines Pkw. An dem abgeparkten Ford Focus wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und mehrere Koffer entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau entgegen. (sk)
