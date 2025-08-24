Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am 23.08.2025 gegen 15:30 Uhr kam es auf der Landstraße L3004, kurz vor der Ortslage Arnstadt aus Richtung Siegelbach kommend, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Pkw -Fahrer wich einem Wildtier aus, welches die Straße überqueren wollte. Beim Ausweichmanöver kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Beide beteiligte Fahrzeugführer wurden verletzt, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Bei dem Pkw-Fahrer, der in den Gegenverkehr kam, handelte es sich um einen Fahrlehrer, der sich gerade bei einer Übungsfahrt mit einem vorrausfahrenden Fahrschüler auf einem Krad befand. (sk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell