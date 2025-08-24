LPI-GTH: Unfallgeschehen
Laucha / LK Gotha (ots)
Sachschaden an zwei Pkw entstand am Samstagnachmittag bei einem Parkrämpler in Laucha. Eine 81jährige Skodafahrerin stieß auf dem Parkplatz der Parkgaststätte in Laucha mit ihrem Pkw gegen einen abgeparkten anderen Skoda. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtunfallschaden in Höhe von 1100 EUR. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (ri)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell