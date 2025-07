Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Königstraße;

Unfallzeit: 22.07.2025, zwischen 12.00 Uhr und 13.20 Uhr;

Einen weißen BMW angefahren hat ein Verkehrsteilnehmer am Dienstag in Bocholt. Das Fahrzeug hatte zwischen 12.00 Uhr und 13.20 Uhr auf einem Schotterparkplatz an der Königstraße gestanden. Dort beschädigte ein Autofahrer die Frontstoßstange erheblich und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Ein Zeuge des Verkehrsunfalls meldete sich in einer dortigen Arztpraxis und händigte einen Zettel mit Hinweisen, jedoch ohne seine Personalien aus. Der Mann wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Weitere Zeugen werden ebenfalls gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (ms)

