Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Enscheder Straße;

Unfallzeit: 22.07.2025, 16.50 Uhr;

Eine Unfallflucht beobachtet hat ein Zeuge am Dienstagnachmittag in Gronau. Ein silber-grauer Van touchierte während der Fahrt einen weißen, am Fahrbahnrand der Enscheder Straße geparkten Dacia und verursachte einen erheblichen Schaden. Der Insasse des Vans setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Das flüchtige Fahrzeug dürfte an der rechten Seite einen erheblichen Schaden aufweisen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

